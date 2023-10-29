دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، الأحد، سبب تصويتها لصالح مشروع القرار الذي قدمته الدول العربية بشأن وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، رغم تحفظاتها على أجزاء منه، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقالت البعثة الإيرانية: "طهران تعارض بعض أجزاء مشروع هذا القرار، لأنها تتناقض مع سياسات إيران المبدئية والحاسمة تجاه فلسطين"، على حد قولها.

وأضافت أن "مشروع القرار قدمته الجامعة العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تتم مناقشة نصه حتى في منظمة التعاون الإسلامي".

وأوضحت البعثة الإيرانية: "لكن من ناحية أخرى، حاولت (إسرائيل) وداعموها اعتبار عملية حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عملا إرهابيا، وهو ما تم إحباطه بالجهود القوية والتلاحم الذي بذلته الدول الإسلامية وتعاون عدد من الدول الأخرى، كما حاولوا، خلق انقسام بين الدول، ليتم اعتماد القرار بأدنى نسبة من الأصوات"، بحسب الوكالة الإيرانية.

وأردفت البعثة قائلة: "بناء على ذلك، فإن أي تصويت غير إيجابي ضد هذا القرار كان بمثابة اللعب في ملعب إسرائيل ومن يدعمها"، طبقا لما أفادت (إرنا).

والقرار غير الملزم الذي قدمه الأردن، نيابة عن المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حظي بتأييد 120 عضوا، وعارضه 14، فيما امتنعت 45 دولة عن التصويت، وذلك من أصل 193 عضوا.