دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، صحة ما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني، من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر، لاستخدامها بقصف غزة.

وقال المصدر في بيان وزعه على وسائل الإعلام، الأحد إن "نشر وتداول مثل هذه الشائعات بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفاها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة، بالرغم من كافة التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع".

وأكد المصدر، أن "القوات المسلحة الأردنية تعول على وعي المجتمع الأردني بكافة أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات، وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".

ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأحد، إنه "استجابة لتوجيهات العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قرر مجلس الوزراء تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب، و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمعدَّات الطبيَّة والدَّوائيَّة لأهلنا في الضفَّة الغربيَّة، والتَّرتيبات جارية لإرسالها".

وأضاف الخصاونة أن "مسار المساعدات الإنسانيَّة مستمر لأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة"، بحسب ما نشر حساب رئيس الوزراء على منصة إكس (تويتر سابقا).