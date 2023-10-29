نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت اللجنة الأمنية لمراقبة بيع وخياطة الملابس العسكرية في الرياض، الأحد، أنها ضبطت 200 رتبة عسكرية وصادرت 400 بدلة عسكرية مخالفة في منطقة الرياض، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال البيان: "ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، 200 رتبة عسكرية، وصادرت 400 بدلة عسكرية بمحال مخالفة، كما أغلقت محلين مخالفين لبيع وخياطة الملابس في الرياض".

وأضافت اللجنة أن ذلك جاء "خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر، بناءً على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين"، حسبما نقلت الوكالة.

وأكدت اللجنة أن كلا من "مكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة، شاركوا في تنفيذ الجولة التفتيشية"، طبقا لوكالة (واس).