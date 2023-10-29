نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة غرب السعودية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يعلن الميسرون، وهم: المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد)، مع الاتحاد الأفريقي، بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة".

وأوضحت الوزارة أن "المحادثات تتركز على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية"، وأكدت الوزارة في بيانها أن "المحادثات لن تتناول قضايا ذات أبعاد سياسية".

وقال البيان: "باتفاق القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، سيكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات، ولترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، والتي سوف تسترشد بها المحادثات".

وأردفت الوزارة: "تتم المحادثات في مدينة جدة بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، واللذان يشاركان بالإنابة عن القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع بصفتهم كأعضاء للوفدين".

وأوضح البيان أن وفد القوات المسلحة السودانية يضم كلا من: "لواء بحري ركن محجوب بشري أحمد رئيس الوفد، لواء دكتور ركن أبو بكر أبو دقن فقيري عضو الوفد، والمقدم طلال سليمان أبو دلة عضو الوفد، أما وفد الخبراء التابع للقوات المسلحة السودانية فيضم، عمر محمد أحمد صديق، والدكتور صلاح المبارك يوسف".

وأشار البيان إلى أن وفد قوات الدعم السريع يضم كلا من: "عميد ركن عمر حمدان أحمد رئيس الوفد، وفارس النور إبراهيم كبير المفاوضين، والقوني حمدان دقلو عضو الوفد، ومحمد المختار النور عضو الوفد، مع الخبيرين عز الدين محمد أحمد الصافي، ونزار سيد أحمد فرح".