البيت الأبيض يحذر: يوجد "خطر حقيقي" من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ترى "خطرًا متزايدًا" من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، مع استمرار وكلاء إيران في استهداف القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

وقال سوليفان لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة CBS: "نحن يقظون، لأننا نشهد تهديدات متزايدة ضد قواتنا في جميع أنحاء المنطقة، وخطرًا متزايدًا لانتشار هذا الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة، نحن نبذل كل ما في وسعنا لردع ومنع ذلك".

وفي الأسبوع الماضي، نفذت الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت منشأتين مرتبطتين بالميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا، في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

وذكرت الولايات المتحدة أن الضربات الجوية ضد المنشآت المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، لم تسفر عن وقوع أي إصابات.

وعند سؤاله عن الضربات الأمريكية على وكلاء إيران في المنطقة، قال سوليفان لشبكة ABC الأمريكية: "إذا استمرت الهجمات، فسنرد، وأعتقد أن الإيرانيين يفهمون رسالتنا".

وأضاف: "نحن بالطبع نتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا، ولزيادة يقظتنا والعمل مع الدول الأخرى في المنطقة لمحاولة منع هذا الصراع الدائر حاليا في إسرائيل وغزة من التحول إلى صراع إقليمي".

وقال سوليفان: "لكن الخطر حقيقي، وبالتالي فإن اليقظة عالية، والخطوات التي نتخذها لردع ذلك ومنعه جدية ومنسقة ومستمرة".