دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، ما أسماه "الشتائم والابتزاز وحملات اللجان المنظمة التي تقودها دول ومؤسسات إعلامية ومرتزقة" في وسائل التواصل، ضد السعودية، مؤكدا أن ذلك لم يعد يؤثر في المملكة، وسط تفاعل.

وقال عبدالرحمن بن مساعد، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قلت مرارًا وتكرارًا وأُعيد عل في الإعادة إفادة: (الشتائم والابتزاز وحملات اللجان المنظمة من دول! ومؤسسات إعلامية ومرتزقة في وسائل التواصل ونباح الكلاب الضالة) لم يعد يؤثر في السعودية".

وأضاف الأمير السعودي في منشوره: "تقوم السعودية وستقوم بما تراه واجبًا تجاه محيطها الإسلامي والعربي بالأفعال لا بالأقوال، ودون ضجيج ولن يثنيها عن ذلك جحود جاحد أو حقد موتور حاقد، وتفعل هذا وستظل تفعله دون أن تنتظر جزاءً أو شكورًا، ولن تدعّي فعل ما لن تستطيع فعله وما تقوله ستفعله".

وأردف عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "لم يستطع يسار أمريكا ببرلمانه وإعلامه وساكني بيته الأبيض، من ابتزاز السعودية أو ثنيها عن قرار ترى فيه مصلحة شعبها، فمن أنت يا من دون ذلك في التأثير، حتى تعتقد أن أسلوب ابتزازك الواضح سيؤثر قيد أنملة؟! دولة كنت أم إعلامًا أو مرتزقًا في وسيلة تواصل.. كان غيرك أشطر!"، حسب قوله

قال مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، الذي عاد لتوه من رحلة إلى المملكة العربية السعودية، الأحد، إن المملكة لا تزال مهتمة بمتابعة اتفاق التطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية، على الرغم من حرب إسرائيل المستمرة مع حماس.