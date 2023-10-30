دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الاثنين، إن بلاده تعمل "عن كثب مع المصريين والإسرائيليين والأطراف الأخرى من أجل محاولة الوصول وتحقيق هدنة إنسانية" في قطاع غزة.

وقال كليفرلي إن هذه ربما تكون "هدنة مؤقتة، من أجل إفساح المجال لوصول المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين لها".

وخلال حديثه في مقابلة مع وكالة "رويترز" أثناء زيارته إلى أبوظبي، الاثنين، قال كليفرلي إن المساعدات إلى غزة كانت "تتقاطر لكننا بحاجة إلى زيادة كبيرة في حجمها".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني قائلا إن مساعدات بريطانية للشعب الفلسطيني في غزة "عالقة بمعظمها في مصر" حتى اللحظة.

وأردف كليفرلي قائلا: "وهذا جزء من سبب لقائي مع (وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة) الشيخ عبدالله في وقت لاحق اليوم، ولمواصلتي التحدث إلى القيادة السياسية في المنطقة لمحاولة إيصال تلك المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".

ولم يصل العديد من حلفاء إسرائيل إلى حد الدعوة إلى "وقف إطلاق النار"، مشددين على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس بعد الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول - لكنهم بدأوا في الدعوة إلى "وقف إنساني" للقتال، للسماح المساعدات بالوصول إلى مليوني مدني يعيشون في غزة.

وتمت الموافقة على قرار يدعو إلى وقف القتال بأغلبية ساحقة من 120 دولة في اجتماع للأمم المتحدة، الجمعة. ودعا القرار إلى وقف فوري للأعمال القتالية في الحرب بين إسرائيل وحماس والسماح للمساعدات بالتدفق دون قيود إلى غزة.

لكن الولايات المتحدة وإسرائيل انتقدتا نص القرار بشدة لأنه لم ينتقد حماس صراحة.

وسأل سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لماذا تدافعون عن القتلة؟"، حسب قوله.

وأردف إردان قائلا: "لقد عانت إسرائيل للتو من أكبر مذبحة لليهود منذ المحرقة، ووفقا لأغلبية ما يسمى بأسرة الأمم، ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، حسب تعبيره.