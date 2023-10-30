أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دعت الولايات المتحدة روسيا إلى حماية الإسرائيليين واليهود، بعد تقارير عن اقتحام حشد من الناس مطارًا في جمهورية داغستان بجنوب روسيا بعد وصول رحلة جوية من تل أبيب.

وفي منشور على موقع إكس، أدانت المبعوثة الخاصة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية (SEAS)، السفيرة ديبورا إي ليبستات، الحوادث ودعت السلطات الروسية إلى "ضمان سلامتهم".

وقالت المسؤولة الأمريكية: “نحن ندين الاحتجاجات العنيفة التي تم الإبلاغ عنها في روسيا والتي تهدد الإسرائيليين واليهود. وندعو السلطات الروسية إلى ضمان سلامتهم. تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل والمجتمع اليهودي بأكمله بينما نشهد تصاعدًا في معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

وكتبت: "لا يوجد أي مبرر لاستهداف اليهود أو الانخراط في التحريض المعادي للسامية في أي مكان".

وأُغلق مطار محج قلعة في جنوب جمهورية داغستان الروسية مؤقتًا وتم تحويل الرحلات الجوية بعد أن اقتحم "أشخاص مجهولون" المطار، الأحد، وفقًا لبيان صادر عن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية.

تُظهر العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حشدًا من الناس داخل المطار وعلى مدرج المطار، بعضهم يلوح بالعلم الفلسطيني، والبعض الآخر يشقون طريقهم عبر الأبواب المغلقة في الصالة الدولية. وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية أن الحشد دخل المطار بعد هبوط رحلة من تل أبيب، الأحد.

وذكرت تاس أن "المتجمعين يرفضون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص بجروح بعد أن اقتحم حشد من الناس المطار، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الداغستانية في وقت متأخر الأحد. والجرحى مزيج من ضباط الشرطة والمدنيين. وذكرت الوزارة أن شخصين في "حالة حرجة".

كانت رحلة شركة طيران Red Wing Airlines وصلت من تل أبيب، الأحد، الساعة 7:17 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقًا لموقع Flight Aware.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية بيانا مشتركا، الأحد، عقب هذه الأخبار، قائلين إن الحكومة الإسرائيلية تراقب التطورات في المطار.

وأضاف البيان أن "إسرائيل تتوقع من السلطات القانونية الروسية حماية سلامة جميع المواطنين الإسرائيليين واليهود أينما كانوا، واتخاذ إجراءات قوية ضد مثيري الشغب وضد التحريض الجامح الموجه ضد اليهود والإسرائيليين". وأشار البيان إلى أن "السفير الإسرائيلي لدى روسيا أليكس بن تسفي يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة اليهود والإسرائيليين في الموقع".

وبث سيرغي مليكوف، رئيس جمهورية داغستان، منشورًا عبر تلغرام، الأحد، للتنديد بالحادث.

وكتب مليكوف: "أحث كل من يحب داغستان ويفكر في مستقبلها على أن يكون حكيمًا وأن يمنع أي محاولات لتقسيم مجتمعنا! من خلال أفعالكم غير المدروسة فإنك لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع". ودعا إلى "التحلي بالصبر، وعدم نشر معلومات كاذبة وعدم اتخاذ قرارات متسرعة".

تواصلت CNN مع شركة Red Wing Airlines للتعليق.