مسؤول قطري لـCNN: اهتمامنا الرئيسي الآن هو إعادة الرهائن إلى عائلاتهم

"ذُكرت في الكتاب المقدس".. نظرة على تاريخ المسيحيين في غزة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- نشرت حركة حماس، الاثنين، شريط فيديو قصير يُظهر ثلاث نساء يعتقد أنهن محتجزات لدى الحركة الفلسطينية المسلحة منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

يعد مقطع الفيديو الخاص بالرهائن هو الثاني فقط الذي تنشره حماس منذ احتجاز أكثر من 200 شخص في غزة. ويبدو أن الهدف من ذلك هو تقويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال انتقادات حادة لقيادته من قبل النساء المحتجزات.

ويظهرهن الفيديو وهن جالسات على كراسي بلاستيكية في مواجهة الكاميرا، فيما تخاطب امرأة في المنتصف نتنياهو مباشرة بغضب متزايد.

وتشير إلى مؤتمر صحفي عقدته عائلات الرهائن "أمس"، مرجحة أنه تم تصويره يوم الاثنين.

ويأتي الفيديو بعد أيام فقط من فشل التقدم في مفاوضات الرهائن، وهي حقيقة أشار إليها المتحدث الذي ذكر "وقف إطلاق النار" المفترض. رفض الزعماء الإسرائيليون، الجمعة، الحديث عن تحقيق انفراجة في المحادثات ووصفوها بأنها شائعة عندما أعلنوا توسيع الحملة البرية.

تتحدث المرأة بطلاقة ولا يبدو أنها تقرأ من النص، ولكن نظرًا لأن النساء رهائن، فمن المحتمل أن تكون الإفادة قد تم الإدلاء بها تحت الإكراه.

وتقول المرأة: "لقد وعدتنا بإطلاق سراحنا جميعًا"، في إشارة إلى أنها على علم بمفاوضات الرهائن. وتنتهي بمطالبتها "بتحريرنا جميعًا"، وهي تصرخ: "الآن! الآن! الآن!".

وقال أقارب الرهائن إن النساء هن إيلينا تروبانوف ودانييل ألوني ورامون كيرشت. كانت ألوني هي المتحدثة في الفيديو.

ولم تظهر على النساء علامات واضحة لسوء المعاملة الجسدية، لكن CNN غير قادرة على التحقق من أي شيء يتعلق بظروفهن أو صحتهن.

وأكد مكتب نتنياهو الأسماء في بيان مقتضب موجه إلى النساء "اللواتي اختطفتهن حماس التي ترتكب جرائم حرب".

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "أعانقكم. قلوبنا معكم ومع المختطفين الآخرين. نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المخطوفين والمفقودين إلى ديارهم".

وتعرض قنوات التلفزيون الإسرائيلية 11 و12 لقطة ثابتة من الفيديو على الهواء. لكن القناة 13 لم تفعل ذلك، وقالت على الهواء إنها تستجيب لطلب الأقارب.