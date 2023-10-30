الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عسكرية في سوريا

نشر الاثنين ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2023

جنود إسرائيليون بعد تدريبات في مرتفعات الجولان في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن القوات الإسرائيلية قصفت بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية، بعد عمليات إطلاق باتجاه إسرائيل من سوريا.

وتقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية بانتظام أهدافا في سوريا، حيث تفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، عن المقاتلين المتحالفين مع إيران.

ومن جانبه، أعلن مصدر عسكري سوري، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي "نفذ عدواناً جوياً استهدف موقعين عسكريين بريف درعا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكر المصدر: "حوالي الساعة الواحدة و35 دقيقة من فجر الاثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي قال، الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي على غزة "تجاوز الخطوط الحمراء".

فيما حذّر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان من "خطر متزايد" لانتشار الحرب إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.