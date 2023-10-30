شاهد.. لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية النار على سيارة ركاب في غزة

تم تصوير دبابة إسرائيلية وهي تطلق النار على ما يبدو على سيارة ركاب أثناء دورانها للخلف على الطريق الرئيسي الذي يمر عبر غزة.

وتظهر اللقطات - التي صورها الصحفي الفلسطيني المستقل يوسف الصيفي، وتم تحديد موقعها الجغرافي بواسطة CNN - الدبابة بالقرب من مفترق نتساريم، وهو مفترق طرق رئيسي جنوبي المدينة، وعلى بعد قرابة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية للقطاع.

"كانت الدبابة واقفة وتستهدف أي شخص يقترب منها"، كما قال الصيفي واصفًا الحادثة عبر حسابه على تلغرام، مضيفًا: "تم استهداف سيارة وحافلة في تلك المنطقة، وكانت هناك أيضًا جرافة بجانب الدبابة".

ولم يعرف من كان يقود السيارة ولا حالتهم بعد الحادث.

وردًا على مقطع الفيديو، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الرائد نير دينار، لشبكة CNN، إن حماس تستخدم معدات مدنية داخل غزة، وأقر أنه لا يعرف من كان داخل تلك السيارة بالذات.

وقال دينار: "كيف يمكنك معرفة عدم وجود إرهابيين داخل تلك السيارة؟ حماس ليس لديها سيارات جيب أو دبابات، إنهم يستخدمون معدات مدنية لأغراضهم العسكرية".

وأضاف: "لا أعرف من كان في تلك السيارة، لذا أعتقد أن وسائل الإعلام لا يمكنها معرفة ذلك على وجه اليقين أيضًا".

ورفض متحدث آخر باسم الجيش الإسرائيلي التعليق بشكل محدد على الحادث، أو على الأهداف المقصودة من الوجود الإسرائيلي في عمق قطاع غزة، وبدلاً من ذلك وجه شبكة CNN إلى تصريحات الأدميرال دانيال هاغاري في وقت سابق من يوم الاثنين.

وقال هاغاري: "لقد قمنا بتوسيع نشاطنا - نشاط المدرعات والمشاة، وهو عمل هجومي يتوسع في قطاع غزة من أجل تحقيق الهدفين اللذين أعطيا لنا لهذه الحرب"، مضيفًا: "الأول، تفكيك حماس، والآخر، إعادة الرهائن إلى الوطن. يتم تحقيق كلا الهدفين من خلال توسيع نشاطنا العملياتي وسنسعى جاهدين لتحقيقهما على أكمل وجه".

وتابع بالقول: "لن أفصل هنا مواقف قواتنا حتى لو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي".