اتصال هاتفي بين بلينكن ورئيس وزراء قطر.. وهذا ما بحثاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، الأوضاع في غزة وتطورات الوساطة القطرية لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وذكرت الوكالة: "تلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية".

وجرى خلال الاتصال تم "استعراض خطورة تصاعد المواجهات في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى آخر مستجدات الوساطة لإطلاق سراح (الأسرى)"، طبقا لوكالة (قنا).

وأكد رئيس الوزراء القطري خلال الاتصال، "على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم، لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين تحت القصف"، بحسب الوكالة.

ومن جانبه، قال بلينكن في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تحدثت مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس في إسرائيل، والوضع في غزة، والحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نحن نقدر عمل قطر لتأمين خروج مواطنينا من غزة، والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

وكانت 3 مصادر ذكرت، لشبكة CNN في وقت سابق، الاثنين، أن مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد بارنيا، زار قطر، في نهاية هذا الأسبوع، لمناقشة الجهود الجارية لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.