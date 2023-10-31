مصر.. رئيس الوزراء: مستعدون لبذل ملايين الأرواح من أجل حماية سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لـ"بذل ملايين الأرواح" من أجل حماية سيناء، وأشار إلى أن مصر لن تقبل بأن يتم "تصفية" قضايا إقليمية على حسابها.

وقال مدبولي خلال زيارته إلى مقر الكتيبة 101، يرافقه رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب: "مستعدون لبذل ملايين الأرواح من أجل حماية سيناء"، وأردف قائلا: "سيناء بقعة غالية في قلب كل مصري".

وتابع رئيس الوزراء المصري قائلا: "مصر لن تسمح أن يتم فرض أي شيء عليها، ولن نسمح بتصفية أو حل قضايا إقليمية على حسابنا".

وأردف مدبولي: " وُضعت خطط كبيرة لتنمية سيناء، وحاولت الدولة بإمكاناتها التي لم تكن كبيرة أن تقوم ببعض المشروعات".

وأضاف رئيس الوزراء المصري قائلا: "الرئيس (السيسي) أخذ قرارا استراتيجيا بتنمية سيناء جنبا إلى جنب مع دحر الإرهاب".

يذكر أن القاهرة ترفض بشكل قاطع تهجير أهال سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء، في ظل الحرب المشتعلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.