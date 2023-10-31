(CNN)-- انتقد دابي دايان، مدير مركز "ياد فاشيم"، المركز العالمي التوثيقي والبحثي والتعليمي لتخليد ذكرى "الهولوكوست" ومقره القدس، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بسبب قراره ارتداء "نجمة صفراء" خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلا إن الخطوة "تُحرج ضحايا الهولوكوست وإسرائيل".

وقال دايان عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: " ترمز النجمة الصفراء إلى عجز الشعب اليهودي واليهود الذين كانوا تحت رحمة الآخرين، اليوم لدينا دولة مستقلة وجيش قوي نحن أسياد مصيرنا، اليوم سنرتدي راية بيضاء وزرقاء وليس نجمة صفراء".

وارتدى السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، النجمة الصفراء، التي ترمز إلى معتنقي الدين اليهودي الذين أُجبروا على ارتدائها في دول أوروبا التي احتلها النازيون خلال الهولوكوست، الإثنين، احتجاجاً على استمرار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم إدانة حماس لهجومها في 7 أكتوبر/تشرين أول.

وارتدى إردان وأعضاء آخرون من الوفد الإسرائيلي نجمة صفراء عليها نجمة داود مع عبارة "لن يحدث ذلك مجددا" مكتوبة في وسطها كاعتراض على ما وصفوه بـ"صمت" مجلس الأمن.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "من اليوم، كل مرة ستنظرون إلي ستتذكرون ما يعنيه الصمت في وجه الأساليب الشريرة. مثلما فعل والداي، وأجداد ملايين اليهود، سأرتدي أنا وفريقي النجوم الصفراء".

وأردف إردان قائلا: "سنرتدي هذه النجمة حتى تدينوا فظائع حماس وتطالبوا بالإفراج الفوري عن رهائننا. نحن نمشي مع النجمة الصفراء كرمز للفخر، تذكير بأننا أقسمنا على القتال للدفاع عن أنفسنا".