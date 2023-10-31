الجيش الإسرائيلي يعلن هدم منزل نائب رئيس حماس صالح العاروري بالضفة

القدس (CNN)-- هدم الجيش الإسرائيلي منزل القيادي في حركة حماس، صالح العاروري في الضفة الغربية المحتلة، صباح الثلاثاء، بحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي وشهود عيان.

وتظهر مقاطع فيديو من المكان، حصلت عليها شبكة CNN، عدة آليات عسكرية إسرائيلية تدخل البلدة التي ينحدر العاروري منها شمال رام الله. وأظهر مقطع فيديو آخر المنزل وهو يتعرض لانفجار وما تلاه من دمار في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لـCNN، إن القوات "عملت في البلدة" ليلا "لهدم منزل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لمنظمة حماس الإرهابية، والمسؤول عن أنشطة حماس في الضفة الغربية".

وأضاف البيان: "خلال نشاط لمكافحة الإرهاب، اندلعت أعمال شغب عنيفة، بما في ذلك رشق الحجارة والصخور على القوات الإسرائيلية، التي ردت بوسائل تفريق أعمال الشغب. بالإضافة إلى ذلك، ردت القوات بإطلاق النار الحي في الهواء وعلى راشقي الحجارة. وأكد البيان أنه "تم تحديد وقوع إصابات".

وصالح العاروري أحد كبار قادة حماس، ويُعتبر أحد الأعضاء المؤسسين لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، ويعيش حاليا في بيروت.