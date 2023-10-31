لبنان يتهم إسرائيل بحرق عشرات الآلاف من أشجار الزيتون.. وجيشها: "نحقق"

نشر الثلاثاء ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يُحقق في اتهامات موجهة له من جانب وزير الزراعة اللبناني المؤقت، عباس الحاج حسن، بحرق أكثر من 40 ألف شجرة زيتون باستخدام "قنابل الفوسفور الأبيض" في جنوبي البلاد الاثنين.

وأكد الوزير اللبناني في بيان أن الحكومة اللبنانية ستُقدم احتجاجا رسميا للأمم المتحدة "اعتراضاً على وحشية العدو وانتهاكه للقانون الدولي وسيادة لبنان".

وشاهد طاقم CNN على الأرض حرائق وأشجار تحترق ودخان يتصاعد في أعقاب الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان على مدار الأسبوعين الماضيين.

وقام فريق CNN بتصوير حقول الزيتون المهجورة خلال موسم الحصاد المستمر، حيث فر آلاف السكان من البلدات والقرى على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

ودخلت إسرائيل وحزب الله في مناوشات يومية على طول الحدود منذ 8 أكتوبر/تشرين أول.

وقال الحاج حسن إن الشعب اللبناني "لديه الحق في الدفاع عن وطنه، الذي يتم انتهاك سيادته كل دقيقة من جانب مقاتلات الجيش الصهيوني والتي تتجاوز وتُحلق في الأجواء اللبنانية".