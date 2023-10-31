محمد بن زايد يوجه بتغيير اسم مطار أبوظبي إلى "مطار زايد الدولي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، بإعادة تسمية مطار أبوظبي الدولي، ليصبح "مطار زايد الدولي"، تكريمًا للرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وينص توجيه الرئيس الإماراتي على أن "يبدأ تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد للمطار، تزامناً مع حفل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد (مبنى المسافرين A)، الذي يُقام في 9 فبراير/شباط عام 2024"، طبقا لما نقلت الوكالة.

ولم يتضمن تقرير الوكالة عن التسمية الجديدة للمطار تفاصيل إضافية.

وفي الوقت نفسه، زار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الثلاثاء، مبنى المطار الجديد "مبنى المسافرين A" في مطار أبوظبي الدولي، لتفقُّد جاهزيته قبل بدء عملياته التشغيلية في الأول من شهر نوفمبر/شباط 2024، طبقا لما نقلت الوكالة.

واطَّلع، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة التفقُّدية التي رافقه فيها الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، على "أبرز مرافق وخدمات ومعدات المبنى الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 45 مليون مسافر سنويًا، ويمتد على مساحة 742 ألف متر مربع، وتصل طاقته التشغيلية إلى 79 طائرة، ما يعزِّز تجربة المسافرين وفقاً لأرقى المعايير الدولية، ويرسِّخ مكانة إمارة أبوظبي وجهةً عالميةً للطيران والسياحة"، بحسب وكالة (وام).