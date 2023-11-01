(CNN)-- صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين وزير الخزانة السابق جاك ليو سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، بأغلبية 53 صوتا مقابل 43، على الرغم من المعارضة الشديدة من الجمهوريين في المجلس بشأن مشاركته في الاتفاق النووي الإيراني خلال فترة إدارة باراك أوباما.

وأكد زعيم الأغلبية تشاك شومر على أهمية شغل المنصب الشاغر في إسرائيل وسط الصراع الحالي، وقال: "مع كل ما يحدث في إسرائيل الآن، فإن تعيين جاك ليو في هذه اللحظة سيكون أحد أهم عمليات التصويت على الترشيح التي أجراها مجلس الشيوخ منذ وقت طويل".

وأضاف: "لو يتمتع بسجل قوي وطويل كموظف حكومي وحليف شرس لإسرائيل، وسوف يساعد في إرسال رسالة دعم قوية لإسرائيل حتى يتم شغل هذا المنصب في أسرع وقت ممكن".

وكان النائبان ليندسي غراهام وراند بول هما الجمهوريان الوحيدان اللذان صوتا لصالح تعيين ليو.

وبعد التصويت أصدر غراهام بيانا دافع فيه عن تصويته، وقال: “هناك مخاوف مشروعة بشأن ليو، ومع ذلك، أعلم من سفري الأخير إلى إسرائيل أنه من الضروري أن يكون للولايات المتحدة سفير على الفور".

وأضاف: "القادة الذين تحدثت معهم في الحكومة الإسرائيلية كانوا يعرفون وكانوا مرتاحين لوجود ليو في هذا المنصب، والتصويت للمصادقة على تعيينه لم يكن أمرا أتعامل معه باستخفاف، لكن نظرا للظروف، أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح".

يذكر أن جاك ليو ولد في يوم 29 أغسطس/ آب 1955 في نيويورك.

وعمل خلال الفترة مابين 1979-1987، كمستشار للسياسة الداخلية لرئيس مجلس النواب الأمريكي وقتها، وكذلك مساعدا خاصا للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون من 1993 إلى 1994، ثم نائب مدير مكتب الإدارة والميزانية خلال الأعوام 1995-1998، ومديرا للمكتب من 1998إلى2001 .

وفي عام 2001، عين نائبا للرئيس التنفيذي لجامعة نيويورك حتى عام 2006، وبعدها بدأ العمل لدى سيتي جروب كمدير العمليات الرئيسي لإدارة الثروات، وفي 2008 تم تعيينه رئيسًا للعمليات في شركة Citi Alternative Investments.

وخلال عامي 2009 و 2010، كان نائبا لوزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد، ومن 2010 حتى 2012 مديرا لمكتب الإدارة والميزانية.

وفي 2012، كان رئيسا لموظفي البيت الأبيض في عهد أوباما حتى 2013، ثم عين كوزير للخزانة وترك منصبه في 2017، وانضم إلى كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا كأستاذ زائر.

وفي 2017، أعلنت شركة الاستثمار الخاصة Lindsay Goldberg LLC أن ليو سينضم إلى الشركة كشريك.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول، رشحه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليكون السفير الجديد لدى إسرائيل.