الأردن يُعلن بدء إجلاء مواطنيه من قطاع غزة إلى مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأردن بدء إجلاء مواطنيه الموجودين في قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية قبل أن يتم نقلهم إلى بلادهم، حسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء.

وجاء في البيان: "أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، من خلال معبر رفح، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن".

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة: "إن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، تعمل وعلى مدار الساعة لضمان نقل المواطنين الأردنيين وسلامتهم، وأن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام".

وتابع القضاة: "تم إرسال فريق من السفارة الأردنية في القاهرة إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث سيقوم الفريق بتأمين المواطنين الأردنيين الذين سيخرجون من غزة بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".