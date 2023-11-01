العاهل الأردني يؤكد في اتصال مع بايدن "ضرورة وقف إطلاق النار" في غزة

(CNN)-- أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء "ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع".

ودعا الملك عبدالله الثاني، في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى "تكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي، مجددا التأكيد على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين"، وفقا لما نشره الديوان الملكي الهاشمي عبر منصة "إكس".

يذكر أن الحكومة الأردنية أرسلت، بعد ظهر الثلاثاء، 6 شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى الضفة الغربية، عبر جسر الملك الحسين وفقا لما أعلنت في مؤتمر صحفي عُقد على الحدود الأردنية.

وتأتي هذه المساعدات بناء على توجيهات من العاهل الأردني لدعم الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وتلبية لنقص"الامدادات الطبية" في الضفة، بسبب "التضييقات على عمليات التوريد وصعوبة التنقل"، بحسب التصريحات الرسمية.