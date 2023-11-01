مسؤول قطري لـCNN: نأمل في أن تفلح جهودنا في الإفراج عن المزيد من الرهائن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعث مشرعون أمريكيون بلجنة العلاقات الخارجية التابعة للكونغرس الأمريكي، رسالة إلى رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، حيال التطورات في قطاع غزة والرهائن في قبضة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفيما يلي نصها:

نكتب إليكم بشأن دور قطر المهم في التوسط في إطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم حماس الشنيع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على مدنيين إسرائيليين، نحن نقدر العمل الذي قامت به قطر حتى الآن في هذا الصدد، ولكننا بحاجة إلى حث حكومتكم على مضاعفة جهودها للتخفيف من هذه المأساة وإعادة جميع المختطفين من قبل حماس، وخاصة النساء والأطفال والمسنين وأولئك الذين يعانون من حالة صحية سيئة والذين وما زالوا محتجزين في غزة، كل لحظة تمر دون عودتهم هي لحظة أخرى تتعرض فيها حياتهم للخطر وتعاني أسرهم، ونشعر بقلق بالغ من أن الأسر لفترة طويلة سيزيد من تعريض حياتهم للخطر ويجعل عودتهم الآمنة أكثر صعوبة.

لقد عدنا مؤخرًا ضمن وفد من الكونغرس إلى إسرائيل حيث التقينا بعائلات الأمريكيين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، إن قصصهم مفجعة وتضيف إلى الصدمة التي لا توصف بالفعل والتي سببها هجوم حماس الإرهابي، وفي حين أن عودة كل رهينة على قيد الحياة إلى عائلاتهم يعد بمثابة راحة ونعمة، إلا أنه لا يمكننا أن نرتاح حتى يتم إعادة الجميع.

قطر شريك حيوي للولايات المتحدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، فمن استضافة مركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة العديد الجوية، والعمل كقوة حماية للمصالح الأمريكية في أفغانستان، إلى توفير المساعدة المعيشية للقوات المسلحة اللبنانية والتنسيق الوثيق مع إسرائيل لتقديم المساعدة لغزة، عملت قطر جاهدة على تعزيز الأولويات المشتركة مع الولايات المتحدة.

وعليه، فإننا نحثكم للبناء على التقدم المحرز في استخدام اتصالات حكومتكم وحسن نيتها، بما في ذلك تلك مع القيادة السياسية والعسكرية لحركة حماس، لتكثيف دعوة حكومتكم لضمان إطلاق سراح أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن داخل غزة.

ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع حكومتكم بشأن هذه الأولوية وغيرها من الأولويات المشتركة.

ويشار إلى أن الموقعين على الرسالة هم كل من السيناتور الأمريكي بن ​​كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ ليندساي غراهام (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا)، وريتشارد بلومنثال (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، وسوزان كولينز (جمهورية من ولاية ماين)، وكريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير)، وكوري بوكر (ديمقراطي من نيوجيرسي)، وجاك ريد (ديمقراطي من ولاية رود آيلاند).