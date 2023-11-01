(CNN)-- أصدرت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، بيانا يدين "الاستهداف غير الإنساني" من قبل القوات الإسرائيلية لمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

البيان نشرته الخارجية السعودية وقالت فيه: "أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء".

وتابعت: "تعبّر المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية بتاريخ (27 أكتوبر 2023م) والذي جاء بإجماع دولي واسع".

وأضافت: "أكدت المملكة أن الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً، وأن حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحّة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيلٍ لها، وعدم الالتزام الفوري بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي".

من جهته كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي قد عقّب على ما حصل في جباليا قائلا بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "تصفية أحد أكبر قادة حماس الميدانيين بعد ان اختبئ بين المدنيين وبعد ان انهارت بنى تحتية تحت الأرض زرعها دواعش حماس أسفل تلك المباني، يواصل مخربو حماس استخدام المجتمع المدني في غزة درعًا واقي بشكل همجي.. السنوار الذي يقف خلف المجازر لا تهمه مصلحة سكان غزة وهو المسؤول عن انهيار القطاع".