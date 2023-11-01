أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤولون ووسائل إعلام مصرية إن مصابين فلسطينيين وحاملي الجوازات الأجنبية بدأوا الخروج من قطاع غزة إلى مصر، الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ بدء أحدث حلقات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المتوقع أن يصل 81 فلسطينيا مصابين بجروح خطيرة إلى مصر، الأربعاء. وقال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية لشبكة CNN: "إنهم يصلون واحداً تلو الآخر".

وكان المئات من المواطنين الأجانب ينتظرون أيضًا عند معبر رفح الحدودي في غزة، صباح الأربعاء، بعد التوصل إلى اتفاق لإخراجهم. وقال الأردن إن عملية إجلاء مواطنيه قد بدأت، في حين أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية أن المجموعة الأولى من المواطنين المصريين مزدوجي الجنسية عبرت الحدود.

وقالت ثلاثة مصادر قريبة من الأمر لشبكة CNN إنه من المتوقع أن يعبر ما يصل إلى 500 أجنبي من غزة إلى رفح، فيما سيكون بمثابة تقدم كبير بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع المكتظ بالسكان والتي أسفرت عن مقتل الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.