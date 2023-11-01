دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على امرأة قامت بتعطيل حركة المرور وخالفت "الآداب العامة"، الأربعاء.

وجاء في بيان للأمن العام السعودي: "ضبطت دوريات الأمن العام بمنطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة ومخالفة الآداب العامة".

وأردف الأمن السعودي بالقول إنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة".

وتداول مغردون ومستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر سيدة تقوم بتعطيل حركة المرور بحركات راقصة وأشاروا إلى أن هذا المقطع المقصود في بيان الأمن العام.

ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذا المقطع بشكل مستقل.