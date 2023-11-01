أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد الجيش الإسرائيلي أنه قصف قرية الفالوجة في مخيم جباليا للاجئين، الأربعاء، وذلك غداة غارة على المخيم نفسه أوقعت مئات الضحايا وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "في وقت مبكر من اليوم، استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، ضربت طائرات الجيش الإسرائيلي مركز قيادة وتحكم حماس في جباليا. يمكننا تأكيد أنه تم القضاء على إرهابيين تابعين لحماس في الضربة"، على حد وصفه.

وأردف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "تقوم حماس عمدا ببناء بنيتها التحتية الإرهابية تحت المباني المدنية وحولها وداخلها، بقصد تعريض المدنيين في غزة للخطر".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "وقد حث الجيش الإسرائيلي سكان غزة في هذا الحي على الإخلاء كجزء من جهوده لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين. الجيش الإسرائيلي يستمر في دعوة جميع سكان شمال غزة ومدينة غزة للإخلاء جنوباً إلى منطقة أكثر أماناً".

وأدت الغارة إلى تدمير العديد من المباني، بعد غارة أخرى، الثلاثاء، أدت إلى دمار هائل في المخيم وأسقطت مئات الضحايا.

وأظهر فيديو من موقع القصف، الأربعاء، أضرارا كارثية تحيط بحفرة عميقة في الفالوجة، إذ يُرى الناس يحفرون بين الأنقاض بحثاً عن الجثث.

وقال الدفاع المدني في غزة الذي تديره حماس إن العديد من الأشخاص قتلوا في الهجوم وما زال هناك "أعداد كبيرة” تحت الأنقاض فيما وصفه بـ“المذبحة الثانية” في مخيم اللاجئين.