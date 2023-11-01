عمّان، الأردن (CNN) -- أعلنت الحكومة الأردنية سعيها لإجراء ترتيبات قريبة لنقل عدد من مرضى السرطان من الأطفال في قطاع غزة للعلاج في مركز الحسين للسرطان في عمّان مؤخرا.

وأكدت مصادر في المركز جاهزيته لذلك، مع التنويه بأن عملية النقل مرهونة "بالسماح للمرضى" بالخروج من قطاع غزة وتأمين وصولهم للمملكة.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قد أعلن في جلسة لمجلس الوزراء في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بأن الحكومة تجري ترتيبات مع منظمة الصحة العالمية وبمبادرة من مركز "الحسين" للسرطان، لاستقبال مجموعة من الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان في غزة لعلاجهم حالما تتوفر الظروف لنقلهم.

ونقلا عن مصدر مسؤول في الحكومة الأردنية، فقد أفاد بأن الترتيب من المتوقع أن يشمل نقل 40 طفلا للعلاج في الأردن.

بالمقابل، أكدت مصادر مسؤولة في مركز الحسين للسرطان لموقع CNN بالعربية الأربعاء، بأن المركز على "أهبة الاستعداد" لاستقبال أي مريض من مرضى السرطان للعلاج في المركز من الأطفال، مشددة على أن ذلك مرهون فقط "بالسماح لهم بمغادرة قطاع غزة وتأمين وصولهم إلى الأردن".