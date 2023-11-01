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هل هناك علاقة لإجلاء الأجانب بالإفراج عن الرهائن؟ مصادر توضح لـCNN

الشرق الأوسط
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هل هناك علاقة لإجلاء الأجانب بالإفراج عن الرهائن؟ مصادر توضح لـCNN
Credit: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت مصادر عدة لـCNN أن الاتفاق على السماح للرعايا الأجانب بمغادرة غزة نحو مصر ليس جزءا من أي اتفاقية محتملة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وتبقى محادثات إطلاق الرهائن مستمرة وقد قال مسؤول أمريكي إن الأمريكيين يُحذرون من خلق مقارنة بين المهمتين المتوازيتين.

لكن الحقيقة هي أن الأطراف المنخرطة في المحادثات هي نفسها التي انخرطت في اتفاق الإجلاء، وهي إسرائيل ومصر وقطر وحماس وأمريكا.

ولكن مثلما شدد المسؤول الأمريكي، فإن الاتفاق الذي أعلن عنه اليوم لا يشمل عنصر يتعلق بالإفراج عن الرهائن في وقت لاحق على سبيل المثال.

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