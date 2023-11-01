أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تمكن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني من دخول غزة بعد "أسابيع من مناشدة أطراف المختلفة"، وقضى بضع ساعات هناك الأربعاء، حسبما قالت مديرة الاتصالات في الوكالة جولييت توما لمذيعة CNN، بيكي أندرسون.

وقالت توما لـCNN إن المفوض العام أبلغ عن "الظروف الرهيبة" في غزة وزار أحد ملاجئ الأونروا التي تأوي آلاف الأشخاص أثناء وجوده هناك.

وأضافت: "هذا ملجأ للأمم المتحدة الذي ضرب بشكل غير مباشر خلال الحرب. الظروف الصحية فظيعة، حسبما قال. الناس يعيشون على الأساسيات، فقط القليل من الخبز وما تبقى من بعض الماء. موظفونا ملتزمون ويواصلون (عملهم)، لكنهم يجدون أيضاً أن العمل تحد كبير بالنظر إلى الإمدادات الإنسانية القليلة التي تدخل غزة".

وقالت توما لـCNN كان على الأونروا تقسيم وقودها في غزة، لأن "الاحتياطيات القليلة جداً" التي لديهم تنفد، وأضافت أن 670 ألف شخص يجدون ملجأ في ملاجئ الأونروا والمدارس والمرافق الطبية وحتى المستودعات في قطاع غزة.

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا لشبكة CNN إنها لم تتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين قتلوا في الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الثلاثاء بسبب انقطاع الاتصالات، وأشارت إلى أنه قبل الحرب، كان يعيش هناك 125 ألف شخص، والآن يعيش حوالي 30 ألف شخص في ملاجئ الأمم المتحدة في جميع أنحاء المنطقة.