دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مجلس النواب البحريني أن السفير الإسرائيلي لدى المملكة غادر البلاد وقررت المنامة عودة سفيرها من إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية، في خطوة قال إنها تؤكد "الموقف البحريني الداعم للقضية الفلسطينية"، الخميس.

وجاء في بيان نشره مجلس النواب البحريني على موقعه الرسمي: "يؤكد مجلس النواب أن السفير الاسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل الى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل، ويأتي ذلك تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات".

وأضاف المجلس: "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الانساني الدولي، يدفعان المجلس الى المطالبة بالمزيد من القرارات والاجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قرر استدعاء السفير الأردني في إسرائيل فورا، تعبيرا عن رفض الأردن وإدانته لـ"الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة"، ووجه بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي غادر عمّان سابقا، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأردنية، الأربعاء.