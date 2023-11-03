القدس (CNN)-- قُتل 9 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، خلال الليل في مداهمات بأنحاء الضفة الغربية المحتلة، بحسب معلومات من وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن أربعة رجال وفتى يبلغ من العمر 17 عاما قتلوا بالرصاص في جنين، وهم سليمان ستيتي، 31، ومصطفى نعنية، 26 عاما، ووسيم زيود، 22 عاما، ومعتز أبو الندى، 26 عاما، ويامن جرار، 17 عاما. وتم نقل شخص سادس إلى المستشفى في حالة وصفها مسؤولو وزارة الصحة بإصابة خطيرة في البطن.

وتُظهر مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة CNN، عدة آليات عسكرية إسرائيلية تدخل مخيم جنين للاجئين، مساء الخميس، مع سماع أصوات إطلاق أعيرة نارية وتناثر أكوام من الأنقاض حول الأرض. ويظهر مقطع آخر انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق قرب جرافة عسكرية إسرائيلية كانت تهدم البنية التحتية.

وقال شاهد عيان لشبكة CNN إن القوات الإسرائيلية دخلت المخيم بطريقة خفية، ورصدها مسلحون فلسطينيون وفتحوا النار. وأضاف شاهد العيان أن المزيد من الآليات العسكرية الإسرائيلية وصلت لدعم الوحدة الخاصة كتعزيز.

وكثفت إسرائيل أنشطتها ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع التركيز على مدينة جنين، شمال الضفة بشكل خاص.

وفي بيان صباح الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه شارك في "عملية لمكافحة الإرهاب خلال الليل في مخيم جنين".

وأضاف البيان: "خلال العملية، استهدفت طائرة خلية مسلحة قامت بإلقاء عبوات ناسفة على القوات"، موضحا أن "عدة مهاجمين قُتلوا".

وفي حوادث منفصلة خلال الليل، قتلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وهم وديع النجار، 33 عاما، ومحمد العزة، 36 عاما، وكلاهما قتل في الخليل. وإبراهيم زايد، 29 عاما وقتل في قلنديا، وعاصم رمضان، 19 عاما في نابلس.