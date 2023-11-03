دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، سيعقدون السبت اجتماعا تنسيقيا في ظل الجهود التي تستهدف التوصل إلى وقف الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قبل أن يعقدوا اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يزور الأردن.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة إن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون يوم غد السبت، اجتماعاً تنسيقياً في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية"، وفقا لبيان الخارجية الأردنية.

وأكد القضاة أن الوزراء سيعقدون "اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع".

وسيبحث الوزراء مع وزير الخارجية الأمريكي "كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها"، وفقا للبيان.

يذكر أن بلينكن وصل الجمعة إلى الأردن بعد زيارة، استغرقت أكثر من 10 ساعات بقليل، إلى إسرائيل.