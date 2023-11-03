القدس (CNN)-- بدأت صلاة الجمعة في القدس، والتي غالبا ما تكون لحظة توتر بين السكان الفلسطينيين في المدينة القديمة، والشرطة الإسرائيلية.

وكما حدث في الأسابيع الماضية، تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على الوصول إلى المسجد الأقصى، ثالث الأماكن قدسية في الإسلام.

وهناك وجود مكثف للشرطة في حي وادي الجوز في القدس الشرقية، حيث يتجمع العديد من الذين تم إبعادهم عن المسجد الأقصى لأداء الصلاة في الشوارع.

وفي وقت سابق، الجمعة، أطلقت الشرطة عددا من قنابل الغاز المسيل للدموع في عمق الحي، في محاولة واضحة لمنع حدوث أي تجمع.