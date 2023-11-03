دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث النائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، الجمعة، عن سبب ما أسماه "الحملات السياسية والإعلامية والحروب الاقتصادية"، التي تُشن ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لرفضه تصفية القضية الفلسطينية وقبول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وسط تفاعل.

وقال مصطفى بكري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "الحملات السياسية والإعلامية والحروب الاقتصادي ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سببها رفضه تصفية القضية الفلسطينية والقبول بتهجير الفلسطينيين إلي سيناء".

وأضاف النائب البرلماني المصري: "المخطط كبير، وعناصره في الداخل والخارج"، على حد قوله.

وأردف مصطفى بكري قائلا: "خيارنا الوحيد هو في دعم القيادة السياسية، وموقفها من رفض التهجير وتصفية القضية".

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري قال لشبكة CNN، الخميس، إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي "اقتراح مثير للسخرية".