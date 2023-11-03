أولا بأول.. أبرز تصريحات حسن نصرالله في كلمته الأولى منذ 7 أكتوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول كلمة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول، يتحدث الأمين العام لحزب الله عن موقف حزبه من الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، نستعرض في هذه القصة أبرز ما قاله.

نصرالله: إيران منذ الإمام الخميني وحتى الإمام خامنئي لا تمارس وصاية على حركات المقاومة ولا على قياداتها

نصرالله: العملية لا علاقة لها بأي ملف إقليمي أو دولي بل هي "من أجل فلسطين"

نصرالله: تخطيط وتنفيذ عملية "طوفان الأقصى" كان فلسطينيا 100%

نصرالله: الحكومة "المتطرفة" الإسرائيلية قامت بالتشديد على الأسرى

نصرالله: معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدة على أكثر من جبهة وساحة

نصرالله: لو أردنا أن نبحث عن معركة "كاملة الشرعية" فلا معركة مثل القتال مع "الصهاينة"