القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل أربعة جنود كانوا يقاتلون في غزة، ليصل إجمالي عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا في غزة منذ بدء التوغل البري إلى 29.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود الأربعة الذين سقطوا، وهم: يهودا ناتان كوهين (25 عاما)، جلعاد نحميا نيتسان (21 عاما)، يونداف راز ليفنشتاين (23 عاما)، وليور أرازي (25 عاما).

ومن جهة أخرى، زعم الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه لم يستهدف مدرسة الأونروا التي تعرضت لغارة جوية.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إنه "لم يستهدف" موقع مدرسة جباليا الابتدائية التي ترعاها الأونروا والتي تعرضت لقصف جوي، الخميس، لكنه قال إن الانفجار ربما كان نتيجة نيران إسرائيلية أُطلقت على هدف آخر بالقرب من المدرسة، موضحا أن ملابسات الحادث قيد المراجعة.

وحسبما صرح رئيس وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة العاملة في غزة لشبكة CNN، الخميس، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية، الخميس، قتلت ما لا يقل عن 20 شخصا لجأوا إلى مدارس تابعة للأمم المتحدة في غزة.