الصفدي بعد اجتماع عمان: نرفض وصف الحرب في غزه بأنها دفاع عن النفس

"أمي توسلت لي كي أخرج".. شاهد لماذا تقول هذه الفلسطينية إنها نادمة على مغادرة غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مؤتمر صحفي مشترك، بين وزراء خارجية الأردن والولايات المتحدة ومصر، بعد الاجتماع الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، السبت، إن الدول العربية طالبت بوقف إطلاق النار الفوري، وإنهاء هذه الحرب.

وأضاف: "نرفض وصف الحرب بأنها دفاع عن النفس"، وأكد: "هي حرب مستعرة تقتل المدنيين وتدمر مدارسهم وكنائسهم وبيوتهم ومساجدهم ولا يمكن تبريرها ولن تجلب لإسرائيل أمنا للفلسطينيين أو الإسرائيليين أو المنطقة، جرائم الحرب يجب أن تتوقف، وتحصين إسرائيل يجب أن يتوقف.

كما أدان الصفدي "قتل كل المدنيين" من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأردف الصفدي: "حديثنا اليوم كان معمقا وصادقا، وعكس مواقف عربية -أمريكية متباينة لما يجب فعله في هذه المرحلة"، في إشارة إلى أولوية وقف إطلاق النار.

وتحدث وزير الخارجية الأردني عن موقف التقاء بين الموقف الأمريكي والعربي (خلال الاجتماع)، والذي شمل ضرورة إيصال الدعم الإنساني الكافي والفوري وضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني ورفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم.

وأكد "ضرورة وقف ما يمكن وصفه بكارثة ستسكن المنطقة لأجيال، وأننا كلنا نريد حل الدولتين لضمان أمن المنطقة والفلسطينيين والإسرائيليين".

وأوضح وزير الخارجية الأردني: "أنها ليست حربا دينية وليست حربا بين الفلسطينيين واليهود ويجب إنهاء الويلات نتيجة تلك الحرب".

وأكد الصفدي: "الأولوية الآن هي إنهاء هذه الحرب ووقف الأعمال الخطيرة التي تجردنا من إنسانيتنا".

وأضاف: "نحن قلقون للغاية من أعمال العنف في الضفة الغربية، التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون".

وشارك في الاجتماع بالعاصمة الأردنية عمان، وزراء خارجية الأردن ومصر والولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.