الداخلية السعودية تعلن إعدام الدوسري قصاصا.. وتكشف كيف قتل مواطنا آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة، في منطقة الرياض، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن آخر بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية (واس)، في بيان.

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم سلطان بن ناصر بن مبخوت الدوسري، سعودي الجنسية، على قتل محمد بن نادر بن ناصر الدوسري، سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما"، طبقا للوكالة.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأُيد من مرجعه".

وختمت الوزارة بيانها موضحة أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، سلطان بن ناصر بن مبخوت الدوسري، سعودي الجنسية، يوم السبت 20/ 4/ 1445هجرية، الموافق 4/ 11/ 2023 ميلادية بمنطقة الرياض"، حسبما نقلت الوكالة السعودية.