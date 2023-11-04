أمريكا تعلن تفاصيل إجراء تدريبات لحاملتي طائرات في البحر المتوسط

(CNN) -- أعلنت البحرية الأمريكية عن إجراء تدريبات لحاملتي طائرات في البحر المتوسط خلال الأيام الثلاثة الماضية، في الوقت الذي تعزز فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط في محاولة لردع المزيد من التصعيد للصراع في غزة.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان، الجمعة: "شاركت حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور مع الحاملة يو إس إس جيرالد آر فورد في تدريبات تشمل القيام بمهام الدفاع الصاروخي الباليستي، وعمليات الأمن البحري، والدفاع عن الوحدات ذات القيمة العالية".

وأضافت: "بعد إحراء هذه التدريبات، ستشق السفينة يو إس إس دوايت دي أيزنهاور طريقها عبر قناة السويس إلى مياه الشرق الأوسط، بينما ستبقى السفينة يو إس إس جيرالد آر فورد في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت منذ الأيام الأولى من الحرب في غزة عام 2018".

وشملت التدريبات أيضا سفينة يو إس إس ماونت ويتني، وهي سفينة قيادة برمائية تعمل بمثابة السفينة الرئيسية للأسطول السادس للبحرية الأمريكية، الذي يعمل في المياه الأوروبية، كما انضمت سفينتان إيطاليتان إلى التدريبات.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن الشهر الماضي أن حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ستتجه إلى القيادة المركزية الأمريكية عبر البحر الأبيض المتوسط في محاولة لتعزيز وضع القوة الأمريكية في المنطقة.