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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انقطعت الاتصالات في غزة للمرة الثالثة منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أبلغت شركات الاتصالات في القطاع عن انقطاع الخدمة، الأحد.

وأعلنت شركة الاتصالات "بالتل" عن "انقطاع كامل" لخدمات الاتصالات والشبكات التابعة لها في بيان نُشر عبر فيسبوك. وقالت إن الانقطاع يرجع إلى "قطع المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي".

ونشرت شركتا جوال و"Ooredoo" أيضًا بيانات على فيسبوك، قائلتين إن خدمات الاتصالات والإنترنت الخاصة بهما تعطلت بالكامل، الأحد.

ونشرت شبكة مراقبة نشاط الإنترنت NetBlocks، مُحذرة من أن "بيانات الشبكة الحية" أظهرت "انهيارًا جديدًا في الاتصال في قطاع غزة مع تأثير كبير على شركة بالتل، آخر مشغل رئيسي متبقٍ يخدم المنطقة".

وأضافت NetBlocks أن "الحادث سيكون بمثابة انقطاع الاتصالات الثالث منذ بداية الصراع".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها فقدت الاتصال بفرقها في غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت المنظمة الإنسانية في منشور على منصة إكس، الأحد: "للأسف، فقدنا الاتصال بفرقنا في غزة خلال انقطاع الاتصالات الثالث منذ بدء التصعيد".