داخلية السعودية تعلن إعدام المالكي قصاصا وتكشف كيف قتل العمري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن آخر طعنا بالسكين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في بيان.

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم مازن بن علي بن ختام النعثلي المالكي، سعودي الجنسية، على قتل عبدالله بن هلال بن هلال العمري، سعودي الجنسية، بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، مازن بن علي بن ختام النعثلي المالكي، سعودي الجنسية، يوم الأحد 21/ 4/ 1445 هجرية، الموافق 5/ 11/ 2023 ميلادية، بمنطقة مكة المكرمة"، طبقا لما نقلت (واس).