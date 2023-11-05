وزير دفاع إسرائيل لسكان غزة: إذا قتلتم يحيى السنوار الحرب ستكون أقصر

هدف رئيسي لإسرائيل.. من هو يحيى السنوار زعيم حماس في غزة؟

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(CNN) -- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، إن القوات الإسرائيلية ستقتل زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار لكنه أضاف أن "الحرب ستكون أقصر إذا تمكن سكان غزة منه أولا".

وذكر غالانت أن "في نهاية الحرب، لن تعود حماس موجودة في غزة، وستتحرك إسرائيل ضد أي تهديد يلوح في القطاع".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قتل 12 من قادة "حماس" منذ بدء الحرب، وتابع أنه "بعد استكمال تطويق مدينة غزة، القوات الإسرائيلية تخوض الآن معارك صعبة داخل القطاع ودخلت المناطق الحضرية".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت، مقتل أربعة جنود كانوا يقاتلون في غزة، ليصل إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا في غزة منذ بدء التوغل البري إلى 29.