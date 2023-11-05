تحديث.. صلاحية بسكويت الأمم المتحدة في غزة وحصيلة ضحايا مخيم المغازي

شاهد إبراهيم دهمان صحفي CNN يعبر مع عائلته معبر رفح إلى مصر بعد شهر من الحصار في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخلت الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة بأعقاب الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يومها الـ29، صباح الأحد، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات:

- عقب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على ما يثار حول صلاحية البسكويت الموزع في قطاع غزة بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "بسكويت برنامج الأغذية العالمي في غزة آمن للاستهلاك خلال الأسابيع المدونة على العبوات حتى أوائل الشهر المقبل للتناول بمجرد توزيعه قبل هذا التاريخ.. هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة ولا تستطيع الطهي".

- وقال رئيس قسم التمريض في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، الدكتور خليل الدقران لشبكة CNN، إنه رأى ما لا يقل عن 33 جثة جراء ما زعم أنها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي في القطاع.

- شهد فريق CNN بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة إطلاق ثمانية صواريخ من القطاع صوب إسرائيل، وبعد فترة وجيزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض ستة من الصواريخ الثمانية. وبثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية فيديو مباشر للصواريخ التي أسقطها نظام القبة الحديدية، في حين أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا قالت فيه إنها "تجري عمليات مسح مكثفة لتحديد المواقع المحتملة لسقوط الصواريخ في المنطقة الوسطى وتل أبيب".

- تمنع حماس المواطنين الأجانب من مغادرة غزة حتى تضمن إسرائيل وصول سيارات الإسعاف من القطاع الفلسطيني إلى معبر رفح إلى مصر، حسبما صرح مسؤول أمريكي مطلع على الوضع لشبكة CNN، السبت.