إسرائيل تعلق على "سحب" تركيا لسفيرها من تل أبيب وموقف أردوغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على إعلان تركيا استدعاء سفيرها من إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة بعد هجوم حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت إسرائيل بالعربية في تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) إن "قرار الحكومة التركية بسحب سفيرها أثناء تواجد دولة إسرائيل في وسط حرب دفاعية فرضها تنظيم إرهابي أسوأ من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، هو خطوة أخرى للرئيس التركي تدعم تنظيم حماس الإرهابي.. لقد ارتكب إرهابيو حماس مجزرة وحشية أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص واختطاف 240 آخرين إلى غزة، بينهم رضع وأطفال ونساء ومسنين..."

وتابعت: "الأنكى من ذلك ان إرهابيي حماس يستخدمون سكان غزة كدروع بشرية ويمنعوهم من الانتقال إلى مناطق آمنة، بينما يسرقون منهم الوقود والطعام ومياه الشرب. إن حماس ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي العدو الحقيقي للشعب الفلسطيني".

وكانت وزارة الخارجية التركية قد قالت، السبت، إن تركيا استدعت سفيرها لدى إسرائيل "للتشاور"، بسبب "المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة" واستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث قالت في بيان: "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين، ورفض إسرائيل الدعوات لوقف إطلاق النار والتدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب، سعادة السيد شاكر أوزكان تورونلار، إلى أنقرة للتشاور مع الوزارة".