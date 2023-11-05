بلينكن من عمان: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انتقد السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، الأحد، الولايات المتحدة لفشلها في أن تكون "وسيطًا نزيهًا" في الحرب بين إسرائيل وحماس، حسب قوله.

وقال السفير حسام زملط لشبكة CBS بعد وقت قصير من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: "نحتاج إلى رؤية الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط النزيه، وليس تبني الرواية الإسرائيلية. كنا بحاجة إلى شخص بالغ في الغرفة وهو الولايات المتحدة - لسوء الحظ، لم نسمع ذلك، ولم نخرج ببيان مشترك".

وقال زملط، الذي شغل في وقت سابق منصب السفير الفلسطيني لدى الولايات المتحدة، إن لقاء بلينكن مع عباس كان متوترًا.

وأضاف زملط: "لقد طالب رئيسنا بوقف فوري لإطلاق النار للهجوم الوحشي والقاتل الذي تشنه إسرائيل على مدنيينا وشعبنا. هذه ليست حربًا ضد حماس. من الواضح منذ أن بدأت أنها حرب ضد شعبنا، ليس فقط في غزة، ولكن أيضًا في الضفة الغربية".

كما انتقد السفير الفلسطيني الولايات المتحدة لرفضها الدعوة إلى وقف إطلاق النار واختيارها بدلاً من ذلك مصطلح "هدنة إنسانية".

وقال لمذيعة شبكة CBS مارغريت برينان: "هذا الحديث برمته، يا مارغريت، عن "الهدنات الإنسانية" هو ببساطة أمر غير مسؤول. هدنة الجرائم ضد الإنسانية سنتوقف لمدة ست ساعات عن قتل أطفالنا، ثم نستأنف قتل الأطفال؟ أعني أن هذا لا يتوافق حتى مع القوانين الدولية".

ورفض زملط الإدانة رسميًا لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ودعا بدلاً من ذلك الولايات المتحدة إلى "تمكين دولة فلسطين التي ستكون قادرة على حماية شعبها".

وقال زملط إنه لا يعتبر الصراع حربًا، لأن "الحرب لا تحدث بين المحتل والقائم بالاحتلال... وتحدث فقط بين دولتين ذات سيادة".

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية "متقلب وخطير للغاية"، وأنه يشعر بالقلق إزاء تصاعده إلى حرب إقليمية أوسع.

وحذر من أنه "في كل دقيقة ننتظرها، هناك خطر تمدد" الصراع.