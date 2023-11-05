السعودية والأردن تدينان اقتراح وزير إسرائيلي إلقاء قنبلة نوية على غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت وزارتا الخارجية السعودية والأردنية، الأحد، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، التي اقترح فيها إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأحد، "أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضافت وزارة الخارجية السعودية في البيان، أن "عدم إقالة الوزير من الحكومة فورًا، والاكتفاء بتجميد عضويته، تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية"، وفقا لـ"واس".

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي التي اقترح فيها إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تدين "التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضًا مدانًا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن "مثل هذه التصريحات تمثل خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورًا على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، حسبما نقل عنه البيان.

وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علّق مشاركة الوزير الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، عميحاي إلياهو، في اجتماعات الحكومة، لإشارته إلى أن إسقاط قنبلة نووية على غزة "أحد الاحتمالات" عندما سئُل في مقابلة إذاعية.

وفي تصريحات لراديو "كول بيراما"، المحطة الإذاعية الدينية، سُئل "إلياهو" في وقت مبكر، الأحد، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، فأجاب: "هذا أحد الاحتمالات".