تعليق الدراسة المسائية في عدة مناطق بالسعودية بسبب تحذيرات الأرصاد

سيارات تسير بشارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في مدينة جدة السعودية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة تعليم مكة في السعودية، الأحد، تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل، نتيجة لتوقعات الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الإدارة في بيان: "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل، على أن تكون الدراسة عن بعد، عبر منصة (مدرستي)"، طبقا للوكالة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، الأحد، "استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، مكة، الباحة، وعسير وجازان"، حسبما نقلت عنه (واس) في بيان.

وأوضح المركز أن "معدل سقوط الأمطار سيكون خفيفا إلى متوسط على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية".

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، الأحد، من سقوط أمطار متوسطة على منطقة المدينة تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول"، حسبما أفادت وكالة (واس) في بيان آخر.