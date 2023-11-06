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وزير خارجية مصر: أشدد على حتمية وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصفت وزارة الخارجية المصرية دعوة وزير إسرائيلي لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بـ"الدليل على مدى الانحراف والتطرف" الذي وصل إليه بعض صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في بيان للخارجية المصرية: "مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية".

وتابعت الخارجية في البيان الذي نشرته صفحة المتحدث باسمها على "إكس"، تويتر سابقا: "على المجتمع الدولي التصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية".

وختمت القاهرة بيانها بالقول: "العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره، والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل".

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاركة عضو في الحكومة ينتمي إلى أقصى اليمين من المشاركة في اجتماعات الحكومة، لإشارته إلى أن إسقاط قنبلة نووية على غزة "أحد الاحتمالات" عندما سئُل في مقابلة إذاعية.

وفي راديو "كول بيراما"، وهي محطة إذاعية دينية، سُئل وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو في وقت مبكر، الأحد، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، فأجاب: "هذا أحد الاحتمالات".

وكانت دول عربية عدة مثل السعودية والإمارات وقطر والأردن قد أدانت تصريحات الوزير الإسرائيلي.