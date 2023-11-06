الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق السفير الفلسطيني، لدى بريطانيا، حسام زملط، على مقابلة الملكة رانيا مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، مطالبا الساسة الغربيين بالإنصات إلى الكلمات "الصادقة والقوية" من ملكة الأردن.

وأعاد زملط نشر تغريدة بيكي أندرسون على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، تضمنت مقابلة الملكة رانيا مع CNN.

وكتب السفير الفلسطيني تعليقا حول المقابلة قال فيه: "يتعين على العالم، وخاصة الساسة الغربيين، أن يستمعوا إلى الكلمات الصادقة والقوية التي تقولها الملكة رانيا".

وقالت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، لشبكة CNN الأحد، إن تأييد الفلسطينيين لا يعني معاداة السامية ولا يعني أن تكون مؤيدًا لحماس والإرهاب.

وأشارت الملكة أيضا إلى أن ادعاء إسرائيل بمحاولة حماية المدنيين "هو إهانة لذكاء المرء".