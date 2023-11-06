دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتبر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد أشتية، أن "اقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصّة" بقيمة 140 مليون دولار، هو "قرار إٍسرائيلي سياسي" يهدف إلى "فصل الضفة عن غزة"، وفقا لكلمته في مستهل اجتماع الحكومة، الاثنين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال أشتية: "قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ جديدة من أموال المقاصة، بحجة أننا نموّل غزة بقيمة 140 مليون دولار شهريًا، سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل"، وفقا لـ"وفا".

وأكد رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية: "أن غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني، ومكون جغرافي أساسي لـ(دولة فلسطين)، لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها مدة 30 عامًا وحتى بعد الانقسام، وسوف نستمر".

وأردف أشتية قائلا: "هذه الأموال هي أموال شعبنا، وسنستمر في المطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها"، وكشف عن وجود "تدخل دولي" في هذه المسألة، معربا عن أمله أن يُسفر عن "النتيجة المرجوة"، وتابع بالقول: "المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة"، على حد قوله.

واعتبر أشتية أن "المشاهد في غزة تتجاوز طاقة الإنسان على التحمل". وتساءل: "كم شهيدا فلسطينيا تحتاج إسرائيل لكي تنتقم، وكم بيتا يجب أن يدمر حتى تشبع ماكنة العدوان، وكم جريحا يجب أن ينزف حتى يتلذذ الغزاة بصوت أنين عذاب الأطفال، ومناظر القتل الجماعي للأبرياء"، حسب قوله.

وعن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي حول احتمالية "ضرب غزة بالقنبلة النووية"، أعرب المسؤول الفلسطيني عن إدانته لهذا التصريح وقال: "لم يكتفِ بـ10 آلاف شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح، ومليون نازح، بل يريد أن يرى هيروشيما في غزة، وأن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية، هذا المتعطش للدم يريد القتل بهدف القتل"، على حد قوله.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مشاركة عضو في الحكومة ينتمي إلى أقصى اليمين في اجتماعات الحكومة، لإشارته إلى أن إسقاط قنبلة نووية على غزة "أحد الاحتمالات" عندما سئُل في مقابلة إذاعية.