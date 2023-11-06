دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السعودية، الاثنين، مواصلة الخفض التطوعي الإضافي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو/تموز 2023، وتم تمديده حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إن "المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023 ميلادية، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023 ميلادية"، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا، طبقا لـ"واس".

وأضاف المصدر أنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج"، حسب الوكالة.

وأوضح المصدر أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل /نيسان من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024".

وأشار المصدر إلى أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك بلس)، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها"، حسبما نقلت عنه الوكالة.